Internethetze @DerFuehrer1 twittert nicht mehr

In vier Sprachen verschickte die Polizei Köln in diesem Jahr digitale Neujahrsgrüße auf der Plattform Twitter: auf Deutsch, Englisch, Französisch - und Arabisch. Der Inhalt der Botschaften war stets identisch, nämlich die besten Wünsche für ein gesundes und glückliches neues Jahr.

Twitter-Nutzer Abo Omar Sannib war entzückt, schickte sieben Dankesbotschaften zurück, garniert mit virtuellen Blumensträußen, Weihnachtsbäumen und Smileys. Auch Twitterer Mohamad Fares postete einen höflichen Dank an die Polizei.

So harmonisch hätte 2018 beginnen können, doch friedliche Muslime oder arabische Neujahrsgrüße deutscher Behörden passen nicht ins Weltbild von AfD-Politikern wie Beatrix von Storch. "Was zur Hölle ist in diesem Land los?", twitterte die Vizechefin der AfD-Bundestagsfraktion, wie könne die Polizei auf Arabisch kommunizieren? "Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?"

Storchs Nachricht, die auch arabischsprachige Männer wie Mohamad Fares und Abo Omar Sannib als Gewalttäter abstempelte, wurde wenig später von Twitter für das deutsche Publikum blockiert, die Absenderin für zwölf Stunden gesperrt.

