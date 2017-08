Die Deutschen und ihr Müll Kostbarkeiten in der Tonne

Allen Deutschen gemeinsam ist das Trennende. Also jener eigentümliche Drang, der "Geworfenheit" des Lebens (Heidegger) durch entschiedenes Ordnen der Dinge und insbesondere des Wegwurfs entgegenzutreten. Vor allem Dienstagmorgens kurz vor neun.

Ein Tross aus vollgerümpelten Kombis, Kleinlastern, mit Leichtmetallhängern verkuppelten Familienlimousinen wartet hier, die Dachgalerien beladen mit Teppichen und Plastikgartenstühlen. Kurz ist man an Fluchtbilder erinnert oder an die ersten Reisetage im Sommerstau. Aber es ist nur ein ganz normaler Öffnungstag im Wertstoffhof St. Gabriel in Freiburg.

Einem der Reinräume dieses Landes. Wo sonst ist die Quote an Fehlwürfen so gering wie in den Tonnen dieser Stadt? Unter einem Prozent beim Papier und Glas, unter vier Prozent bei Biomüll. "Green City" Freiburg, jene Stadt, wo besagter Martin Heidegger über den existenzialen Sinn des Verfallens philosophierte, bevor er sich einer höheren Ordnung des Reiches verschrieb - aber da muss natürlich sauber unterschieden werden, da bringt man leicht was durcheinander.

St. Gabriel ist der Ort des Trennens. Einer von rund 800 Wertstoffhöfen der Republik. Bürger wuchten Auslegware, Matten, Kissen in die vorgesehenen aufgeklappten Container. Schilder weisen auf die kleinen Unterschiede hin. Ein "Hartplastik" ist kein "Weichplastik" ist kein "PVC" ist kein "Dämmschaum". In zentraler Position vier Normtonnen, aufgereiht wie ein Quartett Tenöre: Aluminium, Kupfer, Kabel, Messing.

