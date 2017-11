Vergessenes Wissen So fortschrittlich war die Medizin der alten Babylonier

Als Feldherr war König Asarhaddon gefürchtet, als Bauherr berühmt. Er führte Heere bis nach Phrygien, nach Lydien, ja sogar bis ins ferne Ägypten. Und er baute die zerstörte Stadt Babylon wieder auf.

Markham Geller allerdings interessiert sich aus einem anderen Grund für den großen Assyrerkönig: "Es scheint, dass er ziemlich wehleidig war."

An der Freien Universität Berlin ist Geller Leiter von BabMed, einem wissenschaftlichen Großprojekt, das die Heilkunde im antiken Orient beleuchten soll. Sein Team wertet dazu mehr als tausend in Ton geritzte Keilschrifttexte aus. Lange Listen von Heilkräutern und Rezepten zählen ebenso dazu wie Beschwörungsformeln gegen Schlangenbisse, epileptische Anfälle, Abszesse oder Ohrvereiterung.

Aufschlussreich ist auch der Briefverkehr der Ärzte und Heiler bei Hof. "Es ist, als hätten wir den E-Mail-Server des Palasts geknackt", sagt Geller. Besonders rege tauschten sich die Heilkundigen während der Regentschaft Asarhaddons aus. In großer Zahl umschwärmten die Leibärzte und Beschwörer den chronisch kränkelnden Monarchen, und nicht selten gingen ihre Meinungen auseinander.

Beim Nasenbluten seiner Majestät hätten die Kollegen Tamponade falsch appliziert, schimpft der eine. Einen anderen ärgert, dass sich der König nach einer Fieberbehandlung über Hitzewallungen beschwerte: "Wozu machen wir das denn?", fragt der Therapeut beleidigt. "Was hatte er im Sinn, als er sagte: ,Es soll mich schwitzen machen'?" Ein Dritter fühlt sich ausgebootet. Ein Rivale mache ihm seine Rolle beim Vollzug von Heilritualen streitig: "Der kann das nicht", behauptet der Briefautor erbost. "Er hält das Böse nicht fern, er zieht es an." Doch was für eine Art von Medizin war es, die diese Hofärzte da betrieben?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.