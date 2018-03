EU-Plan gegen Facebook und Google Warum eine Digitalsteuer Deutschland teuer kommt

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici gilt in Brüssel als Mann des Ausgleichs und der Nachsicht. Länder, die gegen die Haushaltsregeln der Währungsunion verstoßen, allen voran sein Heimatland Frankreich und Italien, dürfen stets auf Milde hoffen.

Nun aber soll die Welt einen anderen Moscovici kennenlernen. Der Mann mit dem sorgsam gestutzten Bart will sich international tätige Digitalunternehmen vorknöpfen. Sie stehen im Verdacht, ihre Gewinne besonders virtuos an den Finanzämtern dieser Welt vorbeizuschummeln. Moscovici will ihnen das nicht länger durchgehen lassen.

Mit ihrem Ärger sind die Eurokraten nicht allein. Anfang kommender Woche steht die Besteuerung von Unternehmen der Digitalwirtschaft auch beim Treffen der Finanzminister aus den G-20-Ländern, also der Runde der großen Industrie- und Schwellenländer, in Buenos Aires ganz oben auf der Tagesordnung.

Immer wieder fallen Internetgiganten durch besonders hartnäckige Steuerabstinenz auf. Hervorgetan hat sich beispielsweise Facebook. Die Steuerbelastung des sozialen Netzwerks in Großbritannien betrug 2016 knapp über 4 Prozent. Der reguläre Steuersatz lag bei 20 Prozent. Konkurrent Google gelang es in den vergangenen Jahren regelmäßig, seine Steuerlast im Vergleich zum Normaltarif in den USA um die Hälfte zu drücken.

