Forderung der IG Metall Endlich weniger arbeiten?

Geld ist nicht das Problem. Der Metallindustrie geht es, nach acht Jahren des Aufschwungs, so gut wie lange nicht mehr. Die größte Gefahr scheint die Überhitzung der Konjunktur zu sein, vor der die Ökonomen des Sachverständigenrats gerade gewarnt haben. Da könnte die kommende Tarifrunde eigentlich ein Selbstläufer sein.

Wenn es denn um Geld ginge. Aber das geht es nur zum Teil. Sechs Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall, viel zu viel natürlich in den Augen der Gegenseite, aber keine Zahl, die die Arbeitgeber wirklich schreckt. Darüber ließe sich reden, auf einen Kompromiss könnte man sich, nach den üblichen nächtlichen Verhandlungsrunden und dem einen oder anderen Warnstreik, einigen.

Mit den üblichen Ritualen wird die Tarifauseinandersetzung in der Metallindustrie jedoch kaum zu bewältigen sein. Sie beginnt in der kommenden Woche, und schon jetzt sind die Fronten "total verhärtet", wie Rainer Dulger, der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, sagt. "Die Unternehmen sind vollkommen verunsichert, das habe ich noch nie so erlebt."

Zum ersten Mal seit dem erbitterten Kampf um die 35-Stunden-Woche fordert die Gewerkschaft für die 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie wieder eine Arbeitszeitverkürzung, zusätzlich zur Lohnsteigerung. Bei manchen Beteiligten werden Erinnerungen wach an das Jahr 1984, als die IG Metall den Einstieg in die verkürzte Wochenarbeitszeit in einem der längsten Arbeitskämpfe der bundesdeutschen Geschichte durchsetzte.

