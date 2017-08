Wege zur Gleichberechtigung Wie Frauen Karriere machen

Bohnet, 51, ist Professorin an der Harvard University in den USA. Sie erforscht, wie sich politische Prozesse steuern lassen, wie Menschen verhandeln und wie Gleichstellung von Frauen und Männern klappen könnte. Die Schweizerin ist eine von zwei Frauen im Aufsichtsrat der Großbank Credit Suisse.

SPIEGEL: Frau Bohnet, als Sie Ihren Sohn zum ersten Mal in eine Kinderkrippe brachten, sollten Sie ihn dort einem Erzieher übergeben - einem Mann. Sie wären, so schreiben Sie in Ihrem Buch, damals mitsamt Ihrem Kind am liebsten wieder weggelaufen (siehe Buchkasten). Was hat Sie so entsetzt?

Bohnet: Dieser Mensch entsprach nicht dem Bild, das ich mir von einer typischen Vertrauensperson gemacht hatte. Er war total nett und offen, aber er hatte für mich in dieser Situation das falsche Geschlecht. Obwohl ich genau wusste, dass ich einem vorgestanzten Denkmuster erlag, habe ich mich in der Stereotypenfalle verfangen. Niemand ist vor Voreingenommenheit gefeit: Das ist eine der schwierigen Wahrheiten beim Thema Gleichberechtigung.

SPIEGEL: Welche anderen Wahrheiten zählen Sie dazu?

Bohnet: Dass die Macht dieser Stereotype nur schwer zu brechen ist. Wir brauchen solche Kategorien; sie dienen uns gewissermaßen als Faustregeln, mit denen wir uns im komplexen Dschungel unserer Welt zurechtfinden. Aber sie sind eben auch tückisch. Woran denken Sie etwa, wenn ich Sie bitte, sich Florida vorzustellen?

SPIEGEL: Keine Ahnung. Vielleicht an ein Paradies für Rentner.

