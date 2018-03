SPIEGEL-Leitartikel Warum die Politik die Islamskepsis ernst nehmen muss

Realpolitik ist nicht nur ein Konzept für die Diplomatie. Sie kann auch bei inneren Angelegenheiten helfen, und vielleicht ist dies eine Zeit für Realpolitik im Inneren. Oft hilft sie bei besonders großen Themen.

Das Unbehagen gegenüber dem Islam reicht tief in die Gesellschaft hinein. Horst Seehofers Satz, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, fand breite Zustimmung. In einer Onlineumfrage sagten zudem 65 Prozent der Bürger, sie fänden richtig, dass der Innenminister dieses Thema angesprochen habe. Auf Menschen islamischen Glaubens wird mit Argusaugen geschaut, gleich welcher Herkunft. Ihre Verfehlungen, ihre Straftaten, auch die angeblichen, lassen bei nicht wenigen Deutschen die Emotionen kochen. Aha, heißt es dann, man habe es ja geahnt, gewusst. Und so gehe es nicht weiter. Wer hat eine Antwort, wer hat eine Lösung?

Die AfD hat eine, jedenfalls tut sie so: Diffamierung, Hetze, Rassismus, möglichst weg mit denen, zurück nach Syrien, in die Türkei. Was aber ist mit den anderen Parteien, Strömungen der Gesellschaft?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.