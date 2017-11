Gutgläubige Sparer Wie die Eheleute Teuscher bei der Sparkasse ihre Altersvorsorge verloren

Rolf Teuscher und seine Frau sind Sparkassenkunden, wie sie die Werbung nicht schöner erfinden könnte. Das Paar betrieb bis zum Ruhestand eine Metzgerei im baden-württembergischen Königsbach-Stein, direkt um die Ecke zur Bankfiliale. Alles Geld, das sie verdienten, trugen sie zum Institut ihres Vertrauens. Zeitweise lief sogar das Alarmsystem der Bank über das Haus der Familie.

Nie hätten die Rentner gedacht, dass sie in genau dieser Sparkasse ein Vermögen verlieren würden. Doch genau das sei passiert, sagt Rolf Teuscher: "Wir sind über den Tisch gezogen worden." Tatsache ist jedenfalls: Erhebliche Teile seiner Ersparnisse sind weg, verzockt in einer Reihe dubioser Aktiengeschäfte, für die niemand mehr verantwortlich sein will- und womöglich auch niemand zur Verantwortung gezogen werden kann.

Der Fall der Teuschers ist ein Musterbeispiel dafür, wie wenig all die Gesetze zuweilen taugen, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zum Schutz von Bankkunden erlassen worden sind.

Es ist ein Dienstagnachmittag im Herbst, im schwarzen Pellet-Ofen im Haus der Familie knistert ein Feuer, die Einrichtung sieht nach sorgenfreiem Rentnerleben aus. Doch der Eindruck täuscht.

