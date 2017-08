Abschiebung von Flüchtlingen Die völlig verrückte Asyl-Lotterie

"Der 24-jährige Artikullah hat einen Ausbildungsplatz als Krankenpfleger in Deutschland in Aussicht. Doch am 23. Januar 2017 wird er frühmorgens von der Polizei abgeholt und wenige Stunden später nach Kabul abgeschoben. Kurz danach wird er bei einem Selbstmordattentat auf den Obersten Gerichtshof in der Nähe der amerikanischen Botschaft leicht an seinem linken Arm verletzt. Seit den letzten beiden miterlebten Anschlägen traut er sich kaum auf die Straße. Er lebt zurzeit in einer Studentenwohnung, wo er sich sicher fühlt. In Deutschland hat er eine neue Familie gefunden, jeden Abend telefoniert er mit seiner zweiten Mutter in Bamberg. Er vermisst Deutschland, seine Familie und Freunde sehr."