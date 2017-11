Wattpad und Co. Die Zukunft des Lesens

Jenny Rosen führt ein Doppelleben. Tagsüber unterrichtet sie in einer Privatschule bei Frankfurt am Main. Abends ist die 29-jährige Amerikanerin eine gefeierte Starautorin: Leser lieben ihre Romane, fiebern jedem neuen Kapitel millionenfach entgegen, diskutieren nächtelang, ob Alex, die 17-jährige Romanheldin, wirklich ihre Unschuld an Elias verschwenden soll, diesen Sex-Maniac mit der kriminellen Vergangenheit und den unwiderstehlichen grünen Augen.

"Soll sie denn nun mit ihm Schluss machen?", fragt Rosen eine Freundin, mit der sie gemeinsam am nächsten Kapitel feilt. Sie sitzen mit Notizblöcken und Rechnern im Café St. Oberholz in Berlin, umgeben von der digitalen Boheme, die hier, umwabert von Espressoduft und freiem WLAN, an Projektskizzen, Hausarbeiten oder Programmcodes feilt.

"Cheater, Faker, Troublemaker" hieß der Auftakt der Romanreihe, die Jenny Rosen berühmt gemacht hat: Mogler, Hochstapler, Nichtsnutz. Mittlerweile ist eine weitere Folge dazugekommen.

Nun ist die Hörbuchversion beim Verlag Hachette erschienen. Dieser Senkrechtstart ist Jenny Rosen ohne Lesungen, Lektoren oder Buchhandlungen gelungen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.