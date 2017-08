Dieselskandal Will das Kraftfahrt-Bundesamt Volkswagen schonen?

Winter 2013, eine abgelegene Rennstrecke in Südafrika: Wie jedes Jahr testeten der VW-Chef und seine wichtigsten Mitarbeiter die neuen Modelle des Konzerns. Zunächst stieg, wie immer, der Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn in einen Wagen und jagte ihn über den Kurs, dann folgten Entwicklungsleiter, Vertriebschefs und andere VW-Größen. Nach jedem Auto wurden positive wie negative Kommentare gesammelt und an die Entwickler weitergeleitet, um mögliche Fehler auszubessern.

Das vermeintlich beste Auto hatten die Verantwortlichen für den Schluss aufgespart. Der Chef sollte den Test mit guter Laune und einem möglichst positiven Gesamteindruck der Fahrzeugflotte verlassen. In jenem Februar war es ein Audi A8, zwölf Zylinder, 500 PS. Die absolute Oberklasse.

Doch Winterkorn zeigte sich wenig begeistert. Dem Auto fehle Dynamik und Spritzigkeit, soll er genörgelt haben. So berichten es Teilnehmer.

Der damalige Chef von VW war berüchtigt für seine harschen Urteile. Dennoch ist diese Episode aus Afrika ein besonderes Ereignis, sie könnte dem inzwischen entlassenen Konzernlenker, seinem ehemaligen Arbeitgeber VW und sogar Verkehrsminister Alexander Dobrindt sowie dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) noch sehr viel Ärger bereiten.

