Fahrverbote Schlechte Nachrichten für Dieselfahrer

Wer über die Bundesstraße 14 in Stuttgart rauscht, kann das, was an der Seite zu sehen ist, für Rollrasen in der Senkrechten halten. Doch es ist mitnichten ordinäres Grün, das Arbeiter an die Stellwand neben der Straße tackern. Das Graue Zackenmützenmoos ist durch seine strukturierte Oberfläche mit vielen kleinen Wölbungen imstande, Luftpartikel besonders gut zu binden. Deshalb haben Botaniker das Moos im Schwarzwald herangezogen. In heißen Sommern wird ein Nebeldüsensystem die 100 Meter lange und 3 Meter hohe Wand befeuchten.

Die Wunderpflanze soll die derzeit schlimmste Problemzone der schwäbischen Landeshauptstadt kaschieren: Die B14 am Neckartor ist die dreckigste Straße Deutschlands. Maximal 35 Tage mit überhöhtem Feinstaubwert erlaubt die Europäische Union pro Jahr, laut der Messungen dort ist diese Zahl im März schon überschritten. Zudem liegen die Werte für Stickstoffdioxid (NO²) an den Hauptverkehrsstraßen im Stuttgarter Talkessel regelmäßig oberhalb des Zulässigen. Der Stoff wird zu zwei Dritteln allein von Diesel-Pkw ausgestoßen.

Deshalb stellt die Stadt nicht nur für gut eine halbe Million Euro eine Mooswand auf, sie schickt zusätzlich nachts zwei Feinstaubkehrmaschinen über die Fahrbahnen der B14. Und die Landesregierung beschloss eine bundesweit einzigartige Maßnahme: Ab Januar 2018 dürfen an Tagen mit Feinstaubalarm ältere Dieselfahrzeuge ohne Euro-6-Abgasnorm nicht mehr in Stuttgart einfahren.

