Chat mit einem Untoten "Ich vermisse dich auch"

An einem Tag im November, vor etwas mehr als einem Jahr, wurde Roman Mazurenko, ein junger Russe, am Moskauer Sophienufer gegenüber dem Kreml von einem Auto überfahren und war bald darauf tot. Mazurenkos Freunde wunderte nicht, wie er gestorben war, Verkehrsunfälle sind häufig in Moskau, sie konnten bloß schwer begreifen, dass es gerade ihn getroffen hatte, Roman, dem der Tod nicht stand.

Als Roman acht Jahre alt war, schrieb er einen Brief an seine Nachkommen, in dem er ihnen seine Werte erklärte: Weisheit und Gerechtigkeit. Später lernte er in Dublin, Computer zu programmieren, organisierte Partys in Moskau und gründete Start-ups im Silicon Valley, die alle scheiterten. Alles an der Zukunft interessierte ihn, das Weltall und künstliche Intelligenz, das Zerschlagen alter Ordnungen, der Augenblick, Mode und Schönheit. Seine beste Freundin Eugenia Kuyda verglich ihn mit einem Flamingo, der in einer Etagenwohnung lebt, ein rares Lebewesen an einem fremden Ort, schön, aber sensibel. Jetzt war der Flamingo tot.

Eugenia war 29 Jahre alt, und Roman war der erste Tod in ihrem Leben. Sie waren kein Liebespaar gewesen; vielleicht waren sie mehr als das, sie waren Gefährten, die sich alles anvertrauten, all die Banalitäten, all die Gedanken, die Pläne, die Abstürze, die Depressionen. Sie hatten sich gegenseitig immer wieder aufgerichtet. Romans Freunde weinten neben ihr, sie nahmen Abschied.

Liebe Leserin, lieber Leser,

