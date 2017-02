Weltuntergang in der Kreidezeit Wie die Dinos wirklich starben

An manchen Tagen geht einfach alles schief - doch selten kommt das Pech so knüppeldick wie am Schicksalstag der Dinosaurier vor circa 66,04 Millionen Jahren.

Damals öffnete sich jäh der Himmel. Ein Klumpen aus dem All - Durchmesser: rund 15 Kilometer - zischte mit fast 60-facher Schallgeschwindigkeit einem tropischen Flachmeer entgegen.

Einschlag.

Wäre der Meteorit etwas weiter geflogen, würden die Dinosaurier vielleicht heute noch leben; so aber krachte er da, wo jetzt der Golf von Mexiko liegt, ausgerechnet in einen Untergrund, der prallvoll war mit Schwefelmineralen. Die Folge war nichts Geringeres als der Weltuntergang, ein Instant-Inferno, das sich in grausigen Kaskaden entspann.

Eine Explosion zerriss die Luft, so gewaltig, als zündeten eine Milliarde Atombomben gleichzeitig. Gigatonnen von Staub schossen in die Stratosphäre. Erdbebenschwärme zermalmten den Grund. Riesentsunamis peitschten über das Wasser, Feuerstürme und mörderische Druckwellen jagten über das Land.

Schon die ersten Stunden nach dem Desaster waren für alles damalige Getier lebensgefährlich, die folgenden Monate und Jahre aber nicht weniger. Wie elend die letzten Tage der übrig gebliebenen Dinosaurier gewesen sein müssen, hat jetzt eine junge Forscherin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nachgezeichnet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.