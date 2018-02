Ex-Kanzlerberater im Interview Was ein Geheimdiplomat auf seiner Mission in Nordkorea erlebt hat

Nowak, 74, begann in den Achtzigerjahren als SPD-Bildungspolitiker in Nordrhein-Westfalen, wurde später Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium. 1999 holte ihn Gerhard Schröder ins Bundeskanzleramt. Nachdem er dort 2002 gehen musste, leitete er bis 2012 die Alfred Herrhausen Gesellschaft, eine Gründung der Deutschen Bank. Derzeit ist Nowak für verschiedene außenpolitische Stiftungen tätig. Von 2012 an reiste er mehrmals in inoffizieller Mission nach Nordkorea und führte dort Gespräche mit der Staatsspitze.

SPIEGEL: Herr Nowak, was treibt einen Politikrentner wie Sie nach Nordkorea?

Nowak: Kim Jong Il, der Vater des jetzigen Staatschefs Kim Jong Un, hat 2011 erkannt, dass die Gespräche, die er mit dem Westen führte, wenig brachten. Er hatte nur mit Diplomaten zu tun, die so redeten, wie Diplomaten nun einmal reden. Also suchte er nach international erfahrenen Menschen, die einmal ein hohes Regierungsamt hatten, aber inzwischen unabhängig waren.

SPIEGEL: Als Sparringspartner für den Diskurs mit dem Westen?

Nowak: So kann man das sehen.

SPIEGEL: Wer hat Sie vorgeschlagen?

Nowak: Der frühere Büroleiter von Tony Blair, weil ich als ehemaliger Bildungsstaatssekretär in Dresden Erfahrung mit der Wiedervereinigung hatte.

SPIEGEL: Waren Sie der Einzige?

Nowak: Nein, wir waren mehrere, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung. Alles hohe ehemalige Regierungsangehörige aus Großbritannien, Schweden oder der Schweiz. Aber dann ist Kim Jong Il gestorben, und es passierte erst mal nichts. Es sah so aus, als würde die Sache wieder abgeblasen. Im Frühjahr 2012 sind wir dann doch hingefahren.

SPIEGEL: Was war das Ziel der Gespräche?

