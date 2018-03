Interview mit dem Basketballstar Wie wollen Sie abtreten, Herr Nowitzki?

Die Meilensteine einer Weltkarriere gibt es im Fanshop der Dallas Mavericks zu kaufen, Stückpreis 75 Dollar. Bobbleheads heißen die flaschenhohen Plastikfiguren mit wackelndem Kopf, die sich in den Regalen stapeln, zehn Modelle, limitiert auf je 500 Exemplare. Sie sind ein Stück Basketballgeschichte für die Fensterbank, zu Ehren der Mavericks-Legende: Dirk Nowitzki. Die Miniaturen zeigen ihn mit dem Meisterpokal, im All-Star-Trikot, mit der Trophäe für den wertvollsten NBA-Spieler.

Doch auch den größten Superhelden verlassen irgendwann die Kräfte. Nowitzki, 39, schleppt sich an einem Abend im März über das Parkett des American Airlines Center, seiner sportlichen Heimat, es ist seine 20. Saison. Denver ist zu Gast, für die Mavericks ein Spiel ohne Wert, sie stehen im Tabellenkeller, werden die Play-offs verpassen. Dennoch sind 19.000 Zuschauer gekommen, viele tragen Trikots mit der 41, Nowitzkis Nummer. Der trifft fünf Distanzwürfe, holt 17 Punkte. Dallas siegt. Am nächsten Morgen schleicht Nowitzki die Stufen zum Mavericks-Trainingscourt hinab, die Hüfte noch steif vom Spiel. "Only in Dallas" steht auf seinem Shirt, er nippt an einem Becher mit Automatenkaffee.

SPIEGEL: Herr Nowitzki, wie schläft es sich nach einem Sieg?

Nowitzki: Besser als nach einer Niederlage. Dann kommen im Bett die Gedanken: Was hätte ich besser machen können? Was wäre passiert, hätte ich den einen Wurf getroffen? Diese ständigen Vorwürfe - das hat sich auch im 20. Jahr meines Profilebens nicht geändert.

SPIEGEL: Wie kommen Sie runter nach einem Spiel?

Nowitzki: Schwer, gestern war ich gegen 23 Uhr zu Hause, habe mich noch kurz mit meiner Frau unterhalten, zu Abend gegessen, ein bisschen Fernsehen geschaut. Um halb eins habe ich mich hingelegt, aber vor zwei Uhr schlafe ich nach so einer Partie nicht ein.

SPIEGEL: Nun ist es zehn Uhr morgens, Sie haben heute kein Training. Warum legen Sie sich einen Interviewtermin auf Ihren freien Tag?

Nowitzki: Es gibt keine freien Tage für mich. Um sieben bin ich aufgestanden, um halb neun habe ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht, nachher werde ich allein trainieren. Wenn ich während der Saison einen Tag nur rumliegen würde, frieren mir die Muskeln ein, und es braucht ewig, um wieder reinzukommen. Deswegen komme ich auch an freien Tagen in die Halle.

SPIEGEL: Bald ist es geschafft, am 10. April ist Ihr letztes Saisonspiel.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.