Raubkunst auf der Documenta Indiskretion in eigener Sache

Als Maria Eichhorn studierte und sich nicht nur der Kunst, sondern ebenso dem Punk verpflichtet fühlte, traf sie eine Entscheidung. Sie würde, so beschloss sie, nichts machen, das sie langweilen könnte.

Klingt einfach, aber wem gelingt so etwas schon über Jahre, Jahrzehnte?

Eichhorn gab bald, trotz ihres Talents, die Malerei auf. Sie erzeugt seither andere Bilder, vielleicht gar ein anderes Bewusstsein beim Betrachter, und sie hat es weit damit gebracht. Wenige Künstler schaffen es auf die Documenta, sie, Jahrgang 1962, ist nun zum zweiten Mal dabei.

Alle fünf Jahre eröffnet eine neue Ausgabe dieser Kunstschau, jede erweckt den Eindruck, ein Jahrhundertereignis zu sein. 2017 wird sie, und das ist tatsächlich ein Novum von historischem Ausmaß, an zwei Orten veranstaltet, in Athen, wo sie bereits läuft, und bald auch am Stammplatz Kassel.

In Ausstellungen präsentiert Eichhorn vieles so, als handelte es sich um Laborsituationen oder Forschungsergebnisse, alles muss exakt sein, die Inhalte, die Darstellung. Ihre Kunst kostet Zeit, ist dafür aber auch zeitlos.

