Es ist das Duell zweier Großdenker, ein Wettkampf, der via YouTube auf der ganzen Welt verfolgt wird. Auf der einen Seite: Lee Se-dol, 33, ein Südkoreaner, Meister im asiatischen Brettspiel Go. Sein Gegner heißt AlphaGo, eine Software aus dem Hause Google, sie gilt als bedeutende Weiterentwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Bei einem Turnier in Seoul treffen die beiden im März aufeinander, Mensch gegen Maschine, fünf Partien.

Maschine schlägt Mensch, das ist eingentlich nichts Neues: 1997 beim Schach, 2011 bei der Quizsendung "Jeopardy!". Das Spiel Go jedoch ist ungleich komplexer, denn das Spielfeld aus 19 mal 19 Linien bietet zu viele Möglichkeiten, um sie stumpf durchzurechnen. Go erfordert Augenmaß. Genau das wird durch einen Ansatz namens "Deep Learning" simuliert, indem AlphaGo sich so etwas wie Bauchgefühl aneignet. Zur Vorbereitung spielte die Software wieder und wieder gegen sich selbst und wertete aus, welche Strategie die beste sei.

In der zweiten Turnierrunde, beim 37. Zug, ist es so weit: AlphaGo macht einen geradezu genialen Zug, wie es ihn wohl noch nie gegeben hatte. "Schön, so schön", sagt der Go-Experte Fan Hui, "aber das ist kein menschlicher Zug." Ein paar Stunden später muss Lee kapitulieren. Vier von fünf Partien gewinnt AlphaGo, die vielleicht erste künstliche Intelligenz, die diesen Namen verdient. Die Forschung auf diesem Feld dürfte sich bald ernsteren Themen widmen, der Medizin zum Beispiel.