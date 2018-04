Trainer Domenico Tedesco Der geniale Dompteur von Schalke 04

Helge Leonhardt sitzt in seinem Präsidentenzimmer mit Blick auf das Erzgebirgsstadion. Es ist ein schöner Blick, den Leonhardt da hat. Das Stadion ist gerade für rund 20 Millionen Euro renoviert worden. Über dem Zeller Berg, der hinter den Tribünen emporragt, steht die Sonne.

Leonhardt hat sich hochgearbeitet, vom einfachen Verkäufer zum Besitzer von Autohäusern. Der Präsident des FC Erzgebirge Aue hat eigentlich keine Zeit heute. "Aber für Dome", wie er ihn nennt, nehme er sich die Zeit, sagt Leonhardt und lehnt sich zurück in den Chefsessel. Er hat sich Notizen gemacht, damit er nichts durcheinanderbringt. Domenico Tedesco war nur für ein paar Monate Trainer in Aue, aber wenn "Dome irgendwann Juve trainiert, so wie ich es ihm vorhergesagt habe, wäre es nett, wenn nicht vergessen würde, wer ihn entdeckt hat, diesen Diamanten". Nämlich er, Helge Leonhardt, Präsident des Zweitligisten in Aue.

Leonhardt erinnert sich: "Wir waren Tabellenletzter und brauchten einen neuen Trainer. Eigentlich hatte ich schon einen Kandidaten, da rief ein Berater an und sagte nur einen Satz: Hör dir diesen Tedesco einfach nur mal an." Leonhardt folgte diesem Rat. Tedesco hielt einen Tag später einen Vortrag, wie der Klassenerhalt zu schaffen sei, die Nacht hatte er mit Videoanalysen verbracht. "Ich konnte nicht fassen, dass so einer noch zu haben war. Fachlich top und menschlich, nun ja, das hatte ich im Gefühl. Ich verstand, dass Schalke zugriff." Leonhardt war vermutlich der Einzige im deutschen Fußball, der es zu Saisonbeginn für eine gute Idee hielt, dass der FC Schalke 04 diesen No-Name als Cheftrainer verpflichtete.

