Trumps Irankurs Nicht nur dumm, sondern gefährlich

Es war ein surrealer Moment. Da stand Donald Trump in einem Festsaal in Riad, vor sich die Vertreter von über 50 muslimischen Staaten, und rief dazu auf, das Land zu isolieren, das den Terror in der Welt verbreite. Er meinte nicht etwa Saudi-Arabien, Libyen, Algerien oder Pakistan, jene Länder, zu denen die Attentäter der Anschläge von New York, London, Paris oder Manchester eine Verbindung hatten oder in denen sie sich radikalisierten.

Er meinte Iran, ein Land, dessen Bürger zwei Tage zuvor einen eher moderaten Präsidenten gewählt hatten, keineswegs demokratisch, aber eben halbwegs frei, und die an diesem Sonntag noch immer in den Straßen feierten.

Das große Weltübel, so sieht es Donald Trump, das ist Iran. Ein Land, das zweifellos Unheil stiftet, im Libanon, im Jemen und vor allem in Syrien. Dort ist die iranische Einmischung besonders fatal und mitverantwortlich dafür, dass sich das Assad-Regime an der Macht halten und seine Bürger abschlachten kann.

Aber die USA und Iran, und das macht die Sache so kompliziert, kämpfen im Irak gegen den "Islamischen Staat". Und zur Wahrheit gehört auch, dass der islamistische Terror in erster Linie in jenen Staaten entstand, deren Vertreter in Riad so höflich zu Trumps Rede applaudierten.

