SPIEGEL-Leitartikel Was der Rassist aus dem Weißen Haus anrichtet

Im New Yorker Stadtteil Queens schlugen sich vor 90 Jahren rund tausend Anhänger des Ku-Klux-Klan mit der Polizei, Fred Trump zählte zu den Verhafteten. Zum Prozess kam es nicht, so waren die Zeiten noch nicht. Fred Trump erzog seinen Sohn Donald in dem Bewusstsein, zu einer weißen Elite zu gehören, und 2015 antwortete der Präsidentschaftsbewerber Donald Trump auf Fragen nach der hässlichen KKK-Episode: "Es ist nie passiert. Da es keine Anklage gab, sollte es niemals erwähnt werden." Ist also nur wahr, was vor Gericht endet?

Das wahre Gesicht des Donald Trump

1973 wurde Donald Trump verklagt, weil er seine 14.000 Apartments in New York lieber an Weiße als an Schwarze vermietete. Es war dokumentiert und bewiesen: Bewerbungen wurden mit einem "C" für "colored" gekennzeichnet und aussortiert; Schwarze wurden abgewiesen, Minuten später bekamen Weiße die Wohnung. In den Achtzigerjahren hielt der Kasinobetreiber Donald Trump schwarze Angestellte für fauler als weiße; die Schwarzen würden ihn beklauen, fürchtete er. Im April 1989 wurde die weiße Investmentbankerin Trisha Meili im Central Park vergewaltigt und ins Koma geschlagen, vier Schwarze und ein Latino wurden verhaftet. Trump kaufte ganzseitige Anzeigen: "Bring back the death penalty!" Die unschuldig Verurteilten kamen ins Gefängnis und viele Jahre später frei.

Im November 2016 wählten die USA diesen Trump zu ihrem Präsidenten, jenen Mann, der Barack Obama als im Ausland geborenen Muslim denunziert hatte und dessen Slogan "Make America Great Again" lautet. Dieses "great again" bedeutet in den sozialdarwinistischen USA: Einheimische herrschen wieder über Migranten, Heterosexuelle über Homosexuelle; Weiß herrscht wieder über Schwarz, Mann über Frau. Man kann Trumps Slogan nicht anders deuten: Seine Reden, Dekrete und Personalentscheidungen zeigen, wer er ist.

