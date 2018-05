Analyse zum drohenden Handelskrieg Trump spielt amerikanisches Roulette - welche Optionen hat Europa?

Mit Spielen kennt Donald Trump sich aus. Der amerikanische Präsident betrieb in seinem vorherigen Leben als Immobilienmagnat Casinos, in Spielerstädten wie Atlantic City, Las Vegas und anderswo. Die Zockermentalität hat Trump als Präsident nicht abgelegt, die Fähigkeit, seine Widersacher gegeneinander auszuspielen, hat ihn erst in dieses Amt gebracht.

In dieser Woche hat Trump in dem Streit um Stahl- und Aluminiumzölle erneut bewiesen, dass er die Politik als großes Spiel versteht, in dem er die Regeln schreiben und zugleich den Croupier geben möchte.

Das Spielfeld der Welthandelsorganisation (WTO) mit klaren Bestimmungen für Zölle sowie Verfahren für die Streitschlichtung verließ Trump bereits Ende März. Damals drohte er der Europäischen Union (EU) und anderen Handelspartnern hohe Zölle auf Stahl und Aluminium an, sollten sie nicht von sich aus ihre Exporte in die USA reduzieren. Er stellte ein Ultimatum - und verlängerte es Anfang dieser Woche um einen Monat.

Auch im Verhältnis zu China spielt Trump mit Zuckerbrot und Peitsche. Er drohte ultimativ mit milliardenschweren Zöllen, schickte aber in dieser Woche eine Delegation zu Verhandlungen nach Peking. Die WTO hat der Casino-Präsident einerseits wüst beschimpft, andererseits hat er Beschwerden beim Schiedsgericht der Organisation eingereicht, um seine Gegner im Handelsstreit zu bekämpfen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.