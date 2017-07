G20-Gipfel Trumps Torpedo-Strategie

Von Peter Müller, Christoph Pauly, Christian Reiermann, Michael Sauga, Christoph Scheuermann, Christoph Schult und Gerald Traufetter

Wilbur Ross ist ein Mann, den man leicht unterschätzt. Er wird im November 80 Jahre alt, wirkt etwas träge und nickt bei längeren Sitzungen hin und wieder ein. Manchmal sogar dann, wenn sein Chef ein paar Meter entfernt eine wichtige Rede hält, wie kürzlich in Saudi-Arabien.

Am vergangenen Dienstag aber ist der Mann, der als Handelsminister der Vereinigten Staaten einen der wichtigsten Jobs in der Regierung Donald Trumps hat, hellwach. Er hat sich neben eine mannshohe US-Flagge gestellt und liest eine Rede vom Blatt, die per Videoleitung nach Berlin übertragen wird: in den Festsaal eines Nobelhotels, wo Angela Merkel und mehrere Hundert Gäste des CDU-nahen Wirtschaftsrats warten.

Ursprünglich wollte Ross selbst in die deutsche Hauptstadt reisen, sagte aber kurzfristig ab, weil der Präsident ihn wegen "dringender unerwarteter Angelegenheiten" ins Weiße Haus beordert hatte. Nun rückt der Minister seine Brille zurecht und trägt in der trockenen Diktion des Handelsjuristen vor, was sein Präsident von den Deutschen erwartet.

Sie sollten doch lieber amerikanische statt russische Rohstoffe kaufen, fordert er, die Zölle auf US-Automobile senken und dafür sorgen, dass die Vereinigten Staaten einen "höheren Anteil an den europäischen Einfuhren" erlangen. Andernfalls, fügt er an, bleibe der Regierung in Washington eben nichts anderes übrig, als "zur Selbsthilfe zu greifen".

Zehn Minuten soll Ross reden, doch als er nach einer knappen halben Stunde noch immer nicht fertig ist, haben die Veranstalter genug gehört. Sie drehen den Ton herunter und schalten das Bild ab. Der Handelsminister verschwindet vom Schirm, ausgeblendet wie ein Störenfried. Einige im Publikum lachen.

