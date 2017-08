Trumps USA "Sie sind untauglich für die Einreise in die Vereinigten Staaten"

Der Tag, an dem Prince Kojo Hilton in den Sog von Donald Trumps Politik geriet, begann für ihn noch im Dunkeln. Er war früh aufgestanden an diesem Montag im März, gegen fünf Uhr. Er stand vor dem Spiegel in seinem Haus in Accra, der Hauptstadt Ghanas, kämmte sich den Bart, zog geputzte Schuhe an, ein traditionelles Hemd. Er sah wirklich unternehmerisch aus, fand er.

Er packte seine Dokumente zusammen, den Reisepass. Um sechs Uhr stieg er ins Taxi und machte sich auf den Weg zur US-amerikanischen Botschaft.

Klar, so Hilton, hatte er von Trumps Einreiseverbot für Bürger muslimischer Staaten gehört. Doch er hatte nichts zu befürchten, dachte er. Mehr als 70 Prozent der Menschen in Ghana sind Christen.

Hilton ist 35 Jahre alt, Sohn einer Näherin und ziemlich bekannt in seinem Land. Mit vier Jahren fing er an zu zeichnen, erst Cartoons, dann malte er Plakate von "James Bond"-Filmen ab und von seinem größten Kindheitshelden: Jean-Claude Van Damme. Seine Mutter sorgte sich, weil er in Bildwelten verschwand, statt Mathe-Hausaufgaben zu machen. Doch mit 15 Jahren bekam ihr Sohn erste Aufträge vom Staatstheater, als Kulissenmaler, und da hörte sie auf, sich um ihn zu sorgen. Heute trägt Hilton gern Herrenhüte und tritt in Fernsehshows auf, ein freundlicher Mann. Er arbeitet als Art-Direktor für Filme, als Bühnenbildner, dreht Musikvideos. 2014 entdeckten ihn die Macher der Netflix-Serie "Sense8" und engagierten ihn als Set-Designer. Das war sein größter Moment.

Dann kam die Einladung nach Amerika.

