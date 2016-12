Beziehungen zu Trumps USA Merkel rechnet mit dem Schlimmsten

Das Video dauert eine gute Stunde, und es hat Angela Merkel nicht gerade heiter gestimmt. Sie habe sich den kompletten Auftritt Donald Trumps bei seiner Dankeschön-Tour in Pennsylvania angeschaut, berichtete die Kanzlerin am vergangenen Montag im CDU-Präsidium. Sie könne den Mitschnitt nur weiterempfehlen, sagte sie ihren Parteifreunden. "Es ist interessant zu sehen, in welcher Gedankenwelt er lebt."

In seiner Rede feierte sich Trump für einen Erdrutschsieg, den es nicht gab; er beschimpfte die Presse ("die unehrlichsten Leute der Welt") und hinterließ an keiner Stelle den Eindruck, durch seinen Erfolg zum Staatsmann gereift zu sein. Eine Passage blieb Merkel besonders im Gedächtnis haften, sie zitierte die Sätze wörtlich: "Es gibt keine Welthymne, keine Weltwährung und keine Weltbürger", sagte Trump. "Wir verneigen uns vor einer Flagge. Und das ist die amerikanische."

Trumps Rede sei "kulturell interessant", sagte die Kanzlerin, sie vermittle einen Eindruck, in welche Richtung die Politik des künftigen Präsidenten gehen könne. Trump habe angekündigt, die Steuern massiv zu senken, für ihn gebe es nur eine Devise: Amerika zuerst. Merkel sagte das in ruhigem Ton, aber alle spürten, wie besorgt Merkel war. Sie rechnet mit dem Schlimmsten.

