Trumps Armee der Demagogen Amerikas neue Hasskrieger

Natürlich wohnt er in einem Trump-Hotel, allein schon wegen der Botschaft. In seinem Zimmer im 35. Stock des New Yorker Trump Soho sitzt Milo Yiannopoulos vor einem Laptop und hackt letzte Korrekturen in seine Rede.

Es ist ein Freitagvormittag Ende Mai, ein paar Tage nachdem ein islamistischer Attentäter 22 Besucher beim Konzert von Ariana Grande in Manchester getötet hat. In zwei Stunden wird Yiannopoulos vor dem Gebäude der New Yorker City University in der 42nd Street eine seiner inzwischen berühmten Hassreden halten.

Ziel seines Spotts soll diesmal eine Muslimin namens Linda Sarsour sein.

Yiannopoulos kannte die Frau bis vor Kurzem nicht, aber er hat erfahren, dass Sarsour in der folgenden Woche bei der Abschlussfeier der Universität die Festrednerin sein soll. Eine krude Koalition aus orthodoxen Zionisten, Anti-Islam-Aktivisten und Trump-Fans hat zu einer Protestkundgebung gegen das Engagement von Sarsour aufgerufen.

Und Yiannopoulos, der im Februar wegen angeblich pädophiler Aussagen seinen Job bei dem rechtsradikalen Nachrichtenportal Breitbart verloren hat, will endlich zurück ins Rampenlicht.

