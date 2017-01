Bedrohte Weltwirtschaft "Am Ende muss jemand bezahlen"

SPIEGEL: Werden Politik und Wirtschaft mit der Amtseinführung von Donald Trump als amerikanischer Präsident unberechenbar?

Bloom: Ja, das kann man so sagen. Die Werte, mit denen wir politische Unsicherheit messen, waren noch nie so hoch wie heute. Und wir erheben immerhin Daten, die bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückreichen.

SPIEGEL: Das liegt allein an der Wahl Trumps zum Präsidenten?

Bloom: Nein, auch die Entscheidung der Briten, die Europäische Union zu verlassen, spielt eine Rolle. Diese beiden Phänomene sind Ausdruck eines grundlegenden Problems: Der Aufstieg populistischer Parteien wie der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien und des Front National in Frankreich erschüttert die politischen Gewissheiten der vergangenen Jahrzehnte. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Wirtschaft.

SPIEGEL: Sie haben Methoden entwickelt, mit denen Sie politisch bedingte Unsicherheit und ihre Folgen messen. Wann steigt die Unsicherheit?

Bloom: Vereinfacht gesagt gilt folgende Gleichung: Sinkendes Wirtschaftswachstum und steigende Ungleichheit führen zu mehr Unsicherheit. Die USA und zu einem gewissen Grad auch Länder in Europa erleben seit Jahrzehnten, dass die Ungleichheit in der Bevölkerung wächst: Eine kleine Gruppe von Menschen besitzt die Mehrheit des Reichtums. Das machen sich Populisten zunutze, deren Politik sich kaum vorhersehen lässt. Die Folgen sind gravierend: Unternehmen scheuen das Risiko, in unsicheren Zeiten schieben sie Investitionsentscheidungen auf die lange Bank, die Börse reagiert schreckhaft, und die Arbeitslosigkeit droht zu steigen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.