Leitartikel zu Trumps Kriegsdrohungen Lust am Untergang

Mag sein, dass dieser Tweet einmal in die Geschichte eingehen wird wie die Kriegserklärung des deutschen Kaiserreichs vom 1. August 1914 oder die Emser Depesche von 1870. Als ein Dokument, das die Historiker analysieren, wenn sie den Weg in die Katastrophe nachzeichnen.

Aber vielleicht geht ja auch alles noch einmal gut. Vielleicht wird sich Wladimir Putin nicht provozieren lassen.

Und darin liegt dann auch der ganze Irrsinn dieser Tage: dass die größte Hoffnung für den Weltfrieden ausgerechnet auf dem Kremlherrscher ruht. Dem Mann im Weißen Haus traut man Besonnenheit nicht mehr zu.

Zu oft hat Donald Trump getan, was aller gelernten Vernunft fundamental entgegensteht, die ultimative Unvernunft, auch jetzt wieder: Er hat auf Russlands Drohungen mit der größtmöglichen Eskalation reagiert. "Russland, mach dich bereit", eine Kriegsdrohung in 223 Zeichen, gespenstisch, weil sie zugleich ein wenig so klang, als ginge es um das neueste Computerkriegsspiel: "Schön und neu und ›smart‹!" Spielen wir eine Runde.

Manche hoffen, dass Trumps Unberechenbarkeit einen Sinn haben könnte, schließlich könnte sie den Gegner verwirren und in die Defensive drängen, aber das ist Unsinn, der vergebliche Versuch, dem Chaos an der Spitze der Supermacht einen Sinn abzugewinnen, weil es so beruhigend wäre, wenn es ihn gäbe. Doch hinter der Bereitschaft zu eskalieren steht keine höhere Rationalität, sondern die Lust an Zerstörung und Untergang. Wer wüsste das besser als wir Deutschen.

