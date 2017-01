US-Konjunkturträume Trumps brandgefährliche Befehlswirtschaft

Was für ein Auflauf in diesen Wochen vor dem Trump Tower auf der 5th Avenue, mit einer nicht enden wollenden Parade von Stretchlimousinen und gepanzerten S-Klassen: Die Chefs von Ford, Tesla, Boeing und Dutzende andere, sie alle kamen zur Audienz. "Großartige Unterhaltungen, fantastisch, fantastisch", verkündet der Präsident, aber auf der anderen Seite herrscht weitgehend Schweigen.

So viel aber ist zu hören, hinter den Kulissen: Sie kommen nicht, um sich zu besprechen oder gar Donald Trump, den neuen Präsidenten, zu beraten, sondern um sich abzusichern. Defensivtaktik, denn vielleicht schießt der neue Präsident weniger scharf auf die, die er kennt.

Die Topmanager in den deutschen Konzernzentralen verfolgen den Strom von Audienzen genau, irritiert, nervös, besorgt. Trump ist Tabuthema in der Öffentlichkeit - und Dauerthema in internen Zirkeln.

Die Angst ist groß, zur Zielscheibe zu werden, denn niemand weiß, welche Regeln noch gelten in diesen Zeiten, in denen Milliardenwerte per Tweet vernichtet werden können. Zeiten, in denen nicht klar ist, wer noch Freund ist, wer Feind.

