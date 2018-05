Trumps Stormy-Daniels-Affäre Mein Pornostar, meine Lüge, mein Anwalt

"Penthouse" ist eines dieser klebrigen Herrenmagazine, die man längst auf dem Altpapierstapel der Geschichte vermutet hätte. Viel Haut auf Hochglanzpapier, wenig Text, die nackten Frauen heißen "Pets", Haustiere, als wäre die Zeit in den Achtzigerjahren stehen geblieben. Und doch druckt das Magazin für die nächste Ausgabe, die kommenden Dienstag erscheint, wegen der hohen Nachfrage bereits hektisch eine zweite Auflage.

Auf dem Cover wird eine Frau sein, die die USA seit Monaten in Atem hält: die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, Künstlername Stormy Daniels. Clifford ist wie "Penthouse": Sie verschwindet einfach nicht. Ausgerechnet diese Frau ist für Trump inzwischen so gefährlich geworden wie Sonderermittler Robert Mueller.

Das neueste Kapitel in der Stormy-Saga begann am Mittwochabend, als Rudolph Giuliani dem Sender Fox News eines von mehreren Interviews gab. Giuliani war bis 2001 Bürgermeister von New York, seit Kurzem vertritt er Donald Trump als Anwalt unter anderem in den Russland-Untersuchungen. Im Grunde besteht seine Aufgabe darin, die vielen Brände zu löschen, die derzeit im Weißen Haus lodern. Seit Mittwoch sieht es so aus, als sei Giuliani eher der Brandbeschleuniger.

In dem ersten Interview mit dem Sender gab der Jurist überraschend zu, dass sein Klient Donald Trump die Schweigegeldzahlungen übernommen hatte, die kurz vor der Präsidentschaftswahl an Stormy Daniels geflossen waren. Trumps Anwalt Michael Cohen hatte der Frau damals 130.000 Dollar überwiesen, um sicherzustellen, dass sie nicht über die Affäre redet.

