Trump und Putin Ein unheimlicher Freund

Donald Trump ist an diesem Abend in Dankeslaune, er verbeugt sich vor seinem künftigen Vizepräsidenten Mike Pence, er dankt dem Fraktionschef Paul Ryan, den Soldaten und Veteranen des Landes, er sendet einen "speziellen" Gruß an die Polizisten und natürlich an die Menschen vor ihm, die sich zu Tausenden aufgereiht haben. "Wisconsin, ihr habt dieses Ergebnis möglich gemacht", ruft er. Seine Anhänger reißen sich zum Jubel die roten Trump-Mützen vom Kopf.

Trump steht am vergangenen Dienstagabend in einer Messehalle am Rande von Milwaukee in Wisconsin, im Norden der USA. Es ist einer der Staaten, die er vor fünf Wochen sensationell gewonnen hat. Trump ist auf einer sogenannten Dankestour durch Bundesstaaten, die ihm zum Sieg verholfen haben. Es ist, als sollte der Wahlkampf in den großen Arenen niemals enden. Doch zunehmend scheint es so, als müsste Trump nicht nur seinen Anhängern danken, sondern auch der russischen Führung.

Denn was in der vergangenen Woche durch einen Geheimdienstbericht öffentlich wurde, ist ein Novum in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die CIA hält es laut einem vertraulichen Bericht für erwiesen, dass der Kreml die Präsidentschaftswahlen zugunsten Trumps habe beeinflussen wollen. Der russische Präsident Wladimir Putin soll laut Berichten der Fernsehsender ABC und NBC persönlich mit der Aktion betraut gewesen sein. Das Ziel der Attacke war laut CIA die Wahl Donald Trumps.

