AUS DEM SPIEGEL

SPIEGEL-Leitartikel zu Nordkorea Trump spielt mit dem Feuer

So leichtfertig hat noch kein US-Präsident gezündelt. Der Konflikt mit Kim Jong Un lässt befürchten: Der unberechenbarere Akteur sitzt nicht in Nordkorea, sondern in einem Golfklub in den USA.