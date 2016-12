Trumps dubiose Immobilien-Deals "Wundersame Überweisung von irgendwoher"

Mit der Erinnerung ist das so eine Sache bei Donald Trump. Die Lücke zwischen dem, was der Kandidat gestern sagte, und dem, was der designierte Präsident nun vorhat, ist gewaltig: Mauer gegen Mexiko, Schluss mit Obamacare, Hillary in den Knast. War da was?

Doch Donald Trump war schon immer ein wandelnder Alzheimer. Jemand, der sich nicht erinnern kann, mit wem er bei einer Pressekonferenz in die Kamera lächelte, wer da bereit war, ein paar Millionen hinzublättern, damit seine Bauten zum "Trump Tower" veredelt wurden. Hat er angeblich alles nur noch schemenhaft im Gedächtnis.

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Trump heute einfach nicht mehr wissen möchte, mit welch dubiosen Personen er sich als Geschäftsmann so eingelassen hat.

Dezember 2007, Donald Trump wird von Anwälten befragt, es geht um einen Rechtsstreit mit Time Warner. Der Medienkonzern hatte ein Jahr zuvor ein wenig schmeichelhaftes Buch über Trump veröffentlicht. Der verlangt Schadensersatz, weil ihm durch die Enthüllungen angeblich Millionenaufträge entgangen seien. Vor allem die schönen Geschäfte, die er mit einem gewissen Tevfik Arif geplant hatte.

Gemeinsam wollte das Duo Trump und Arif Mitte der 2000er-Jahre halb Osteuropa mit Trump Towers überziehen: Moskau, Kiew, Warschau, bis die Veröffentlichungen "den Deal gekillt haben", wie Trump zu Protokoll gab. Über seinen Partner Arif schwärmt der Geschäftsmann: Er habe bei den Projekten meistens mit ihm zu tun gehabt, und "er hat die Kontakte, er ist sehr international, das werden Sie schon sehen". Arif habe auch russische Geschäftspartner zu ihm nach New York gebracht.

