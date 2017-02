Verschwörungstheoretiker Alex Jones Der Mann, der Trump die Lügen ins Ohr setzt

Es ist kurz vor elf Uhr morgens, noch drei Minuten bis zum Start seiner Sendung. Das Studio ist auf 18 Grad heruntergekühlt, aber Alex Jones schwitzt. Er tupft sich die Stirn und geht das Drehbuch des Tages durch.

Seine Mitarbeiter haben ein paar prächtige Aufreger gefunden, sagt Jones, Skandale, die längst ans Tageslicht hätten kommen sollen. Angebliche "Geheimpläne" großer Internetkonzerne, konservative Websites zu blockieren. Die "Wahrheit" über die radioaktive Verseuchung in Fukushima. "Jesus", stöhnt Jones. "Wo sollen wir nur anfangen?" Hinter ihm leuchten die Leinwände auf. Ein rotes Lämpchen blinkt. Drei, zwei, eins. Kameras an, Film ab. "Wir sind live", ruft Jones in sein Mikrofon: "Es ist Mittwoch, der 8. Februar 2017, und die Demokraten schmelzen dahin wie eine Bande psychisch kranker Kinder." Nein, Jones ist kein normaler Moderator. Seit mehr als 20 Jahren lebt der Gründer der Plattform Infowars in seiner eigenen Welt. Darin gibt es klare Freunde und klare Feinde, es wimmelt von Intrigen und Skandalen, Vertuschungen und Verschwörungen. Jones ist der Überzeugung, dass sich die globalen Eliten gegen die USA verbündet haben, um das Land zu zerstören. Fünf Tage die Woche verbreitet er diese Botschaft aus Austin, Texas, in seiner "Alex Jones Show". Er erreicht damit über hundert Radiostationen und seine Website Millionen Amerikaner.

Alex Jones, 43, ist der größte Verschwörungstheoretiker der USA. Eine irre Randfigur - das war bislang Jones' Etikett. Nun steht er, wie er sagt, regelmäßig im Kontakt mit dem Präsidenten und flüstert ihm seine Ideen ein. Er sagt: "Trump und ich haben seit der Wahl mehrfach gesprochen. Über die Freiheit und unser gemeinsames Ziel, unsere Gegner zu vernichten." Die Zeiten haben sich geändert in Amerika. Wer eine irre Randfigur war, ist seit November in die Nähe des Mainstreams gerückt, und im Zeitalter der alternativen Fakten werden Menschen mit einem bizarren Weltbild auf einmal zu einflussreichen Medienschaffenden. Das gilt für niemanden so sehr wie für Jones, den Inbegriff von Fake News.

