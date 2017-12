Trumps Niederlage in Alabama Es gibt noch Anstand in Amerika

Es war eine ungewöhnliche Allianz von Zweiflern, Rebellen und Entschlossenen, die den US-Bundesstaat Alabama bei der Senatsnachwahl am Dienstag vor Roy Moore bewahrten. Afroamerikaner, die in Moore einen Verklärer der Sklaverei sahen, stimmten für Doug Jones, den Demokraten; dasselbe taten Frauen, die einen mutmaßlichen Serienbelästiger verhindern wollten; sogar gemäßigte Republikaner ekelten sich vor ihrem vulgären Parteifreund und enthielten sich der Stimme. Donald Trump holte voriges Jahr 62 Prozent in Alabama, einem der konservativsten Bundesstaaten des Landes. Nun verlor Trumps Mann gegen einen Demokraten.

Die Schmach von Alabama hat weitreichende Folgen für den Präsidenten und seine Partei. Die republikanische Mehrheit im Senat schmilzt auf eine Stimme, was Großprojekte schwieriger macht, etwa den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Roy Moore war eine Art Mini-Trump. Der Präsident setzte sich ebenso für ihn ein wie republikanische Funktionäre, sie unterstützten Moore trotz der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung Minderjähriger.

Ein Präsident und eine Partei, die solche Leute tragen, werden bei den Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr Probleme mit drei Wählergruppen bekommen.

