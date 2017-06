Trumps Nahost-Initiative "Dieser Prozess wird scheitern"

Fairfax Media/Getty Images

Khaled Meshal, 60, war mehr als 20 Jahre lang Chef des Politbüros der Hamas. Anfang Mai zog er sich von seinem Posten zurück und wird nun Vorsitzender des religiösen Rates der Bewegung. Die Islamisten gewannen 2006 die palästinensische Parlamentswahl, zogen sich dann aber wegen des internationalen Drucks aus der Regierung zurück. 2007 übernahmen sie im Gazastreifen gewaltsam die Macht. Meshal lebt seit 1991 im Exil, zunächst in Kuwait, dann in Jordanien, wo er 1997 einen Giftmordversuch durch den israelischen Mossad überlebte, später in Syrien. Zu Beginn des Bürgerkriegs wechselte er von Damaskus nach Katar.

Das Haus, in dem das Gespräch stattfindet, befindet sich in einem Außenbezirk von Doha und ist nicht als Sitz des Politbüros zu erkennen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng: Sogar die Kugelschreiber der SPIEGEL-Redakteurinnen werden ausgetauscht.

SPIEGEL: Herr Meshal, US-Präsident Donald Trump hat eine neue Initiative für Frieden im Nahen Osten angekündigt. In seiner Rede am vergangenen Sonntag in Saudi-Arabien teilte er die islamische Welt in "Gut" und "Böse". Die Hamas sieht er klar auf der Seite der Bösen.

Meshal: Wir lehnen diesen Standpunkt von Präsident Trump ab. Das zu sagen, war ein Fehler, mehr noch: ein großes Vergehen.

SPIEGEL: Trump stellt die Hamas in eine Reihe mit al-Qaida oder dem IS. Das ist also falsch?

Meshal: Wir weisen das aufs Schärfste zurück. Die Hamas und das palästinensische Volk leisten legitimen Widerstand gegen die israelische Besatzung. Unser Widerstand ist auf das Gebiet von Palästina beschränkt und richtet sich nur gegen die israelischen Besatzer. Wir sind keine blutrünstigen Mörder, die überall auf der Welt unschuldige Menschen töten.

SPIEGEL: Vor Trumps Nahost-Reise hatten Sie von einer "historischen Chance" gesprochen. Was hatten Sie erwartet?

