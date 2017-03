Affäre um Nike-Athleten Just dope it!

Die Geschichte hat alles, was zu einer amerikanischen Heldenerzählung gehört. Sie beginnt auf einem Fußballplatz mit einem blassen Jungen aus Portland, 14 Jahre alt, mit abstehenden Ohren und Überbiss. Mit dem Ball am Fuß ist er nicht gerade überragend, dafür rennt er schneller und mehr als die anderen. Neben dem Platz schaut ihm ein Leichtathletiktrainer zu. Er ist begeistert.

Nach dem Spiel spricht der Coach den Jungen an, wenig später beginnen sie mit dem Lauftraining. Nach und nach stoßen weitere Talente zur Gruppe dazu.

Der Sportartikelhersteller Nike wird Sponsor des Teams, angetrieben von einem Traum: Die Firma wünscht sich, dass ein US-Amerikaner die Goldmedaille im Marathon bei Olympischen Spielen gewinnt. In der Königsdisziplin laufen seit Jahrzehnten meist Kenianer und Äthiopier als Erste über die Ziellinie.

Nike bietet den Läufern alles, was sie für den Erfolg benötigen: Unterwasserlaufbänder und Höhenzelte, in denen die Sportler schlafen, um die Zahl ihrer roten Blutkörperchen zu mehren. Sie haben die besten Trainer, Physiotherapeuten und Ernährungsberater. Die Gruppe bekommt ein eigenes Logo: einen Totenkopf, der von einem Lorbeerkranz eingerahmt ist. Und einen Namen, der sich nach einer Vision anhört. Das Nike Oregon Project, kurz NOP, gibt es seit nun 16 Jahren. Inzwischen ist das Team eine Art Real Madrid der Leichtathletik geworden, eine Mannschaft der Superlative, in der Geld keine Rolle spielt.

