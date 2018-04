Asthma-Epidemie bei Spitzenathleten "Sportler nutzen die Krankheit, um sich zu dopen"

Imago/ Zink

Franke, 78, ist Molekularbiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

SPIEGEL: Herr Franke, beim Tour-de-France-Sieger Christopher Froome fand sich bei einem Dopingtest doppelt so viel des Asthmamittels Salbutamol im Urin, wie der Grenzwert erlaubt. Der Brite behauptet, er habe als Asthmatiker dieses Mittel eingenommen. Glauben Sie ihm?

Franke: Der Fall Froome zeigt die Verlogenheit des Sports. Klar ist: Froome hat sich mit Salbutamol gedopt. Die festgelegten Grenzwerte sind doch der größte Humbug. Sie führen nur dazu, dass sich Sportler und ihre Betrugshelfer immer an diese Werte herantasten. Und manchmal geht es dabei eben wie bei Froome schief.

SPIEGEL: Warum sollte sich Froome mit Salbutamol gedopt haben wollen?

Franke: Weil es ihm nützt. Salbutamol fördert den Muskelaufbau wie das mit ihm verwandte Clenbuterol. Das haben mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten und Studien an Tieren eindeutig belegt. Australische Ärzte benutzten Salbutamol vor und nach Lungentransplantationen, um die Atemmuskulatur zu stärken. Weltweit wird besonders Clenbuterol immer noch in der Schweine-, vor allem aber in der Jungrinder- und Kälbermast eingesetzt. Man erwünscht sich dadurch schnell wachsendes mageres Fleisch.

SPIEGEL: Radfahrer sind nicht gerade Muskelberge.

