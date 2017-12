Dopingforscher erklärt sein Scheitern "Was soll der Mist?" 

Simon, 44, leitet an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Abteilung für Sportmedizin. Der Dopingforscher war unter anderem auch für die Welt-Anti-Doping-Agentur tätig.

Markus Hintzen / DER SPIEGEL

SPIEGEL: Herr Professor Simon, das IOC tat sich lange Zeit schwer, das staatliche Dopingsystem in Russland zu bestrafen, es sanktioniert jetzt einzelne russische Athleten. Wird der Konflikt auf dem Rücken der Sportler ausgetragen?

Simon: Ja, diese Vorgehensweise ist schlimm, es wird an der falschen Stelle bestraft. Der Athlet ist das letzte kleine Rädchen, das von einem Riesenstellwerk gedreht wird. Was hätte ein russischer Sportler denn wirklich tun können, wenn er in diesem System gedopt wurde? Ich denke, man müsste stattdessen schauen, was russischen Sportverbänden als sinnvolle Strafe aufgebürdet werden kann.

SPIEGEL: Was schlagen Sie vor?

Simon: Den Entzug von Wettbewerben.

SPIEGEL: Keine internationalen Sportveranstaltungen mehr in Russland?

Simon: Selbstverständlich. Das ist es doch, warum sie überhaupt dieses Betrugssystem aufgesetzt haben. Die maximale Prävention wäre gewesen, die Olympischen Spiele gar nicht erst in Sotschi stattfinden zu lassen. Es ist doch offensichtlich, dass das russische Sportsystem als überführter Serientäter bestraft werden muss. Folglich muss verhindert werden, dass es sich mit Sportveranstaltungen und sportlichen Erfolgen brüstet. Im Umkehrschluss heißt das eben nicht, einzelne Sportler zu sperren. Vielleicht sollte man sogar alle Russen bei internationalen Wettkämpfen unter bestimmten Voraussetzungen starten lassen: keine Spiele in Russland, Ausladung aller russischen Trainer und Funktionäre, kein Abspielen der russischen Hymne. Das ist die logische Konsequenz.

SPIEGEL: Wäre der Entzug der Fußball-WM 2018 ein probates Mittel?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.