Gerhard Schröders Rosneft-Posten Doris Schröder-Köpf verteidigt ihren Ex-Mann

Schröder-Köpf, 54, hat ein Glas Erdbeermarmelade zum Interview mitgebracht, es trägt ihr Konterfei. Ein Mitarbeiter drückt der SPD-Landtagsabgeordneten noch schnell neue Broschüren in die Hand: Schröder-Köpf befindet sich mitten im Wahlkampf. In den Radionachrichten ist an diesem Tag zu hören, dass Gerhard Schröder, der Altkanzler und ihr Noch-Ehemann, Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Ölkonzerns Rosneft geworden ist. Seine neue Lebensgefährtin sei einer der Gründe für die Trennung des Ehepaars gewesen, schrieb Schröder-Köpf kürzlich auf Facebook. Aber das ist privat. Und über Privates möchte sie heute nicht reden.

SPIEGEL: Frau Schröder-Köpf, wie läuft der Wahlkampf in Niedersachsen?

Schröder-Köpf: Gut. Ich bin beinahe jeden Tag auf Märkten in meinem Wahlkreis unterwegs, verteile Informations- und Werbematerial. Mal bei strömendem Regen, bei Kälte. Selten scheint die Sonne. Nachmittags stehen Hausbesuche auf dem Programm. Hannover war im Krieg stark zerstört, in den Nachkriegsbauten gibt es meist keine Aufzüge. Wenn wir da mehrere Stunden lang vier oder fünf Stockwerke hoch- und runterlaufen, weiß man abends, was man getan hat. Aber die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger sind sehr freundlich, viele freuen sich über die Gespräche.

SPIEGEL: Sie sind von Listenplatz 12 für die Landtagswahl vor vier Jahren auf Platz 14 gerutscht. Ist der noch sicher?

Schröder-Köpf: Sicher ist natürlich gar nichts, außer der eigene Tod. Ich würde sagen, meine Ausgangsposition ist gut, besser als damals. Dass ich auf der Liste etwas zurückgefallen bin, liegt daran, dass ein Spitzenmann der niedersächsischen Sozialdemokratie neu auf der Landesliste ist, der Innenminister. Ich habe da gern Platz gemacht...(lacht)

SPIEGEL: ...für Ihren neuen Lebenspartner Boris Pistorius.

