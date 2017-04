Dreiste Manager Das Kartell der Abkassierer

Wer kennt eigentlich Ulf Schneider? Oder Bernd Scheifele? Oder Frank Appel? Es sind drei Manager, die in der Debatte um die Bezahlung von Dax-Vorständen bislang keine Rolle spielten. Völlig zu Unrecht. Denn Schneider, Scheifele und Appel zeigen, dass etwas grundsätzlich faul ist an der Vergütung von Konzernchefs in Deutschland.

Der Betriebswirt Schneider führte bis Juni vergangenen Jahres den Gesundheitskonzern Fresenius. Für das halbe Jahr, das er 2016 für Fresenius gearbeitet hatte, überwies ihm der Konzern einschließlich Aktienoptionen 11,1 Millionen Euro. Der Jurist Scheifele, der den Baustoffhersteller HeidelbergCement führt, erhielt 2016 10 Millionen Euro. Der studierte Neurobiologe Appel, Vorstandschef der Deutschen Post, bekam 9,9 Millionen.

Die drei zählen damit zu den Spitzenverdienern der deutschen Wirtschaft. Ihr Gehalt sorgte bislang kaum für Diskussionen, weil Schneider, Scheifele und Appel nicht so stark im Scheinwerferlicht stehen wie die Bosse von Daimler, VW oder Deutscher Bank. Gemessen am Umsatz der Unternehmen, die sie führen, sprengt ihre Entlohnung aber jeden Rahmen. Die Post erwirtschaftet nur ein Drittel des Umsatzes von Daimler, Fresenius nur ein Fünftel und HeidelbergCement nur ein Zehntel.

Wer zynisch ist, könnte sagen, da zeigt sich eine Gerechtigkeitslücke. Eigentlich müsste Daimler-Boss Dieter Zetsche noch mehr verdienen.

