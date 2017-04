Anwohner gegen Dealer Aufstand im Kreuzberger Kifferparadies

Vielleicht geht es wirklich nur noch mithilfe von oben. Susann Kachel, Pfarrerin der Emmaus-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg, steht in ihrer Kirche und blickt in erwartungsvolle Gesichter.

Es ist ein kühler Frühlingsabend, mehr als hundert Kiezbewohner sind gekommen, sie wollen wissen, wie es nun weitergeht mit dem Görlitzer Park gleich gegenüber.

"Der Görli riecht nach Bratwurst und Joints", sagt die Pfarrerin. Er solle wieder ein Ort für alle werden, ohne jemanden zu verdrängen, nicht die Dealer, nicht die kampierenden Roma. Aber wie? "Darüber werden wir hoffentlich friedlich streiten", sagt Susann Kachel. Sie seufzt ins Mikrofon.

Am "Görli", wie der Park bei vielen Anwohnern heißt, herrscht Ausnahmezustand, mal wieder. Die 14 Hektar große Grünfläche ist ein umkämpftes Symbol geworden, ein Drogenparadies für Dealer und Touristen, ein scheinbar gesetzloses Gebiet, ein Schauplatz für Feiern und Proteste am 1. Mai.

Der neue rot-rot-grüne Senat hat die einst vom damaligen CDU-Innensenator verhängte Null-Toleranz-Strategie im Görlitzer Park "wegen Erfolglosigkeit" nun beendet. Persönlicher Bedarf von bis zu 15 Gramm Hasch wird künftig nicht mehr verfolgt. Das Laisser-faire statt Law and Order wird flankiert von der grün dominierten Bezirksverwaltung. Sie will die Probleme ohne Polizei lösen, eher sanft. Razzien und Repression sollen vorbei sein.

