Früher Kohle, heute Ökostrom Wie E.on-Chef Teyssen seine persönliche Energiewende erklärt

SPIEGEL: Herr Teyssen, Sie haben E.on vor gut einem Jahr geteilt, alte Gas- und Kohlekraftwerke in die Tochter Uniper ausgelagert und sich selber zum Chef des Teils küren lassen, der für erneuerbare Energien zuständig ist. Jetzt fordern Sie in großen Anzeigen den Ausstieg aus der Kohle. Halten Sie sich für glaubwürdig?

Teyssen: Ich glaube, ich bin da sehr glaubwürdig. Außerdem fordere ich keinen Kohleausstieg.

SPIEGEL: In den Anzeigen, die Sie mit mehr als 50 anderen Konzernen pünktlich zum Klimagipfel geschaltet hatten, ist von einem "verlässlichen Ausstiegspfad bei der Kohleverstromung" die Rede. Wie soll man das anders verstehen?

Teyssen: Wenn man genau hinsieht, plädiere ich für einen angemessenen CO 2 -Preis. Wer viel davon in die Luft bläst, soll auch viel dafür bezahlen.

SPIEGEL: Im Ergebnis würden Kohlekraftwerke unrentabel, weil sie viel CO 2 emittieren.

Teyssen: Das ist richtig. Das Thema Kohle würde sich nach Einführung eines höheren CO 2 -Preises wahrscheinlich nach einiger Zeit von selbst erledigen. Aber das ist ein Nebeneffekt. Es bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts, einzelne Technologien zu verbieten oder einseitig zu bevorzugen, um den Klimawandel zu stoppen. Wenn es im gesellschaftlichen Interesse liegt, die CO2-Emissionen zu senken, dann muss der Ausstoß dieses Gases für die Produzenten teuer werden. So einfach ist das.

SPIEGEL: Es ist noch nicht lange her, da forderten Sie Sonderregelungen für fossile Kraftwerke in Deutschland, weil hier wesentlich höhere Umweltstandards herrschten als in vielen anderen Ländern. Damals argumentierten Sie, dass jedes Stück Kohle irgendwann gefördert und verbrannt werde, weil der Energiehunger der Welt so groß sei. Hat sich an dieser Sichtweise etwas geändert?

