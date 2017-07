Kurioses bei Ebay-Kleinanzeigen Ein Männertraum auf Schienen

Das Gefährt, das Jürgen Baumgardt auf Schienen durch sein Traumland führt, besteht aus einer Platte, zwei Fahrradsitzen, Lenkern, Pedalen und vier Rädern. In die Mitte ist ein roter Sonnenschirm montiert. Er tritt in die Pedale und rollt über stillgelegte Gleise durch seine Heimat Schenklengsfeld, an Rapsfeldern vorbei, an Radfahrern, die stehen bleiben und diesen seltsamen Mann in der Neonweste grüßen. Baumgardt wirkt glücklich auf seiner Fahrraddraisine. Und da beginnt auch schon das Problem: Sein Glück droht zu verschwinden.

Baumgardt ist 59 Jahre alt, ein freundlicher Mann mit Dreiviertelhosen, Musketierbart und einer sanften Pocke, die vom Bierchen kommen könnte, das er gern mit seinen Vereinskollegen trinkt.

Er ist Erster Vorsitzender des Fördervereins Werra-Fulda-Bahn e.V. Ein Verein, der chronisch pleite ist, keinen Nachwuchs findet, aber eine Aufgabe hat, die er ernst nimmt. Er muss sich um 11 Kilometer stillgelegte Bahnstrecke kümmern.

Baumgardt zieht an seiner Selbstgedrehten und erzählt, wie es dazu kam, dass dieser kleine Verein auf einmal bekannt wurde im ganzen Land. Es begann mit einer Biertisch-idee, sagt er. Jemand in der Runde fragte: "Warum stellen wir das hier eigentlich nicht mal auf Ebay-Kleinanzeigen?"

