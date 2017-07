Eckart von Hirschhausen "Betrunkene wählen konservativ"

SPIEGEL: Herr von Hirschhausen, ist Politik ungesund?

Hirschhausen: Aus medizinischer Sicht kann ich eigentlich niemandem raten, Politiker zu werden. Noch nicht einmal Gesundheitspolitiker. In der Spitzenpolitik kommen eine Menge Risikofaktoren zusammen: negativer Stress, Schlafmangel, Dauerbeobachtung und Bewertung durch die Öffentlichkeit. Politiker sollen nie was Falsches sagen, nie auf einem Schnappschuss blöd gucken. Sie sind oft rastlos unterwegs, haben zu wenig Erholung. Sie essen ständig pappige Brötchen und Kekse und stoßen an mit Getränken und Leuten, die sie eigentlich nicht mögen.

SPIEGEL: Sind Spitzenpolitiker also kränker als Normalbürger?

Hirschhausen: Nein, wer das nicht aushält, kommt gar nicht erst nach oben. Es gibt eine Selektion von zähen Persönlichkeiten, aber der Druck wird nach oben größer.

SPIEGEL: Wir sind also gar nicht so weit entfernt von der Steinzeit, wo wohl eher die Starken die Anführer waren.

Hirschhausen: Es ist eine körperliche und eine psychische Auslese. Deshalb habe ich Hochachtung vor jedem, der sich das antut - und vor jedem, der irgendwann sagt: Ich kann nicht mehr, so wie Kurt Beck oder Matthias Platzeck. Und Volkskrankheiten treffen auch Volksvertreter, Häufiges ist häufig, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seelische Störungen.

