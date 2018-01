Lebensbrüche Wie einer der reichsten Männer der Welt sein Vermögen verlor und es wiederholen wollte

Das brasilianische Fernsehen ist live auf Sendung, um am Morgen des 30. Januar 2017 am Flughafen von Rio de Janeiro das Ende eines Mythos zu übertragen. Eike Batista, 61, deutschbrasilianischer Unternehmer, Global Player, Rohstoffhändler, Ölmagnat, Goldsucher, Rennbootchampion, Ex-Mann einer Sambakönigin und bis zum Crash seines Imperiums der reichste Mann Brasiliens, kommt gerade aus New York zurück, als eine Fernsehkamera die Maschine ins Visier nimmt. Während eine Treppe an das Flugzeug rollt, rufen Reporter mit bewegter Stimme, dies seien die letzten Stufen, die "Aiki", wie ihn hier alle nennen, in Freiheit nehmen werde.

Dann ein Zoom auf die sich öffnende Kabinentür, Batista blinzelt kurz in die Sonne, er trägt ein Cordjackett, in dessen Seitentasche zuletzt oft eine weiße, etikettenlose Zahnpastatube steckte, mit deren Hilfe er noch einmal die Welt revolutionieren wollte. Unter seinem Arm klemmt ein weiches, seltsam großes Reisekissen, als könnte es seinen tiefen, diesen tiefstmöglichen Fall dämpfen, den er gerade erlebt. Noch auf dem Rollfeld nehmen brasilianische Sicherheitskräfte Eike Batista in Gewahrsam.

Batistas Festnahme, seine von Helikopterkameras verfolgte Fahrt ins Gefängnis, die Ankunft in seiner Zelle, deren Klo ein Loch im Boden ist - es war der Schlussakt eines Krimis, der Brasilien tagelang in Atem gehalten hatte. Staatsanwälte hatten zuvor Indizien präsentiert, die darauf hinwiesen, dass Batista in den Jahren seines sagenhaften Aufstiegs den damaligen Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro mit mehreren Millionen Dollar geschmiert hatte; ein Richter schrieb ihn daraufhin zur Fahndung aus. Die Medien spekulierten, dass er sich nach Deutschland absetzen könnte, wo seine Mutter herstammt und wo er studiert hatte, oder auf eine geheime Insel, die er womöglich irgendwo besitze. Alles erschien möglich bei diesem Mann, dessen Leben so voller irrealer Wendungen ist. Ein Filmproduzent, der vorgehabt hatte, Batistas Leben ins Kino zu bringen, hat kürzlich erklärt, lieber eine vielteilige Fernsehserie aus dem Stoff drehen zu wollen.

Kaum ein Mensch hat wohl jemals in so kurzer Zeit ein so großes Vermögen geschaffen. Kaum jemand hat so viel Geld so schnell wieder verloren.

