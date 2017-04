AUS DEM SPIEGEL

Strategie eines Witwers Apfelkuchen rettet Leben

Mehr als 70 Jahre waren Madeleine und Leo Keller ein Paar. Bis sie starb. Was sollte der 98-jährige Witwer nun allein anfangen? Nur auf den Tod warten? Er hatte eine bessere Idee: Er ging in die Küche und rührte einen Teig an.

Nebraska TV Leo Keller