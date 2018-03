Geneppter Altertumsforscher Die Verfälschung der Bronzezeit

Wenn sich der Geoarchäologe Eberhard Zangger zu Wort meldet, werden meist bedeutsame Fragen der Weltgeschichte verhandelt: die wahre Beschaffenheit der antiken Metropole Troja oder der Grund für das Ende der Bronzezeit. Jetzt enttarnte der Altertumsforscher sogar einen Fälscher.

Ins Visier Zanggers geriet der 2012 verstorbene britische Prähistoriker James Mellaart. Dieser habe "sein Leben lang eine regelrechte Fälscherwerkstatt betrieben", berichtet der in Zürich lebende Experte für die Frühgeschichte des Mittelmeerraums. "Was für ein Schock!", klagt Zangger - vergisst dabei allerdings zu erwähnen, welcher Forscher diesem Betrüger erst jüngst auf den Leim gegangen war: eben Zangger selbst.

Der im Ruhrgebiet geborene Forscher hatte im vergangenen Herbst ein Buch veröffentlicht, das sich auch auf Material aus dem Nachlass Mellaarts stützt. Im Mittelpunkt dieser Abhandlung stehen die "Luwier" - Zangger benutzt diese Bezeichnung für einen losen Verbund von Königreichen, die vor über 3200 Jahren in Westanatolien beheimatet waren. Nach seiner Auffassung setzten diese kriegerischen Kleinstaatler mit einer Angriffswelle eine Kettenreaktion in Gang, an deren Ende mehrere Imperien kollabierten, und damit das Ende der Bronzezeit besiegelten.

Was Zangger während der Arbeit an seinem Manuskript zunächst fehlte, war ein schlagkräftiger Beweis für seine kühne und unter Experten umstrittene These.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.