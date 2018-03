Mysteriöse Einbruchsserie Wie ein Bauer gegen die Kälberdiebe kämpft

Es ist eine regnerische Herbstnacht, als die Diebe zum fünften Mal zuschlagen. Sie brechen das Tor zur "Gülle-Einfahrt" auf, fahren auf den Hof, halten direkt vor dem Kälberstall, schlagen eines der Fenster ein, öffnen das Stalltor von innen, dann treiben sie die Kälber in die Transporter.

Die Diebe arbeiten schnell und sehr professionell. Sie erkennen, trotz Dunkelheit und Eile, dass zwei Kälber der Herde krank sind. Sie werden als Einzige zurückgelassen.

Es ist kurz nach drei Uhr morgens, als bei Daniel Schacht das Telefon klingelt.

Er ist Landwirt, 32 Jahre alt, Geschäftsführer der Darez Agrar GmbH in Baruth, südliches Brandenburg. Eine Mitarbeiterin aus der Frühschicht sagt ihm am Telefon: "Die Diebe waren wieder hier!"

Schacht springt ins Auto, rast zu seinen Stallungen, aber alles, was er noch tun kann, ist, einige frei laufende Kühe einzufangen und festzustellen, dass er in dieser Nacht 56 Kälber und eine mobile Melkanlage verloren hat.

Ein paar Wochen später sitzt Daniel Schacht im kleinen Aufenthaltsraum des Betriebs. Auf dem Tisch steht der Butterstollen, den die Versicherung als Weihnachtsgruß geschickt hat. In den vergangenen vier Jahren, erzählt Schacht, sei in seinem Betrieb fünfmal eingebrochen worden. Die Diebe stahlen Radlader, Saatgut, mobile Melkmaschinen - und vor anderthalb Jahren dann zum ersten Mal auch Kälber. Mittlerweile hat Schacht an die Diebe 75 Tiere verloren.

