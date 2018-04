Genetik-Punk George Church Der Mann, der sein Gehirn vermehrt

George Church hat viele Gehirne. Eines davon besteht, wie dasjenige anderer Menschen, aus rund 86 Milliarden komplex vernetzten Nervenzellen - nur mit dem Unterschied, dass dem Geplauder dieser Neuronen besonders ungewöhnliche Gedanken entspringen. Church, 63, ist der vielleicht originellste Genforscher der Welt.

Seine anderen Gehirne sind kleiner. Sie wachsen im Inkubator bis auf Linsengröße heran, dann enthalten sie ungefähr eine Million Neuronen. Bei diesen Minigehirnen, sogenannten Organoiden, handelt es sich um Nervenzellgewebe, und es besteht, wie sein erstes Gehirn, aus Churchs Zellen. Er formuliert das so: "Sie stammen von unserem Versuchskaninchen Nummer eins, und das bin ich."

Dass beim Experimentieren die Stammzellen des Laborleiters verwendet werden, passt zur unorthodoxen Vorgehensweise von Churchs Arbeitsgruppe an der Harvard-Universität. Nichts geschieht hier so wie in anderen Labors. Auch nicht die Herstellung von Organoiden.

Zwar päppeln viele Biologen weltweit Stammzellen, um sie dazu zu bewegen, sich in winzige Leber-, Darm- oder Gehirn-Organoide zu verwandeln. Ungewöhnlich an Churchs Organzucht jedoch ist, dass er in dieser Kunst eigentlich gar kein Know-how mitbringt. Sein Terrain sind die Genetik und die Genomforschung. Die Züchtung von Organoiden dagegen wird normalerweise von Stammzellforschern oder Gewebe-Ingenieuren betrieben. Doch Church ignoriert solche Grenzen zwischen Fachdisziplinen.

